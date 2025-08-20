A + A -

بعد أن قاد فريقه النصر للتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي بفوز مثير على الاتحاد بنتيجة 2-1، أبدى كريستيانو رونالدو رد فعل يعكس شغفه الكبير وحماس القائد الذي يسعى للبطولات.

ورغم أن رونالدو لم ينجح في هز شباك الاتحاد، فإنه قدم أداء جيدا وصنع الهدف الثاني للنصر الذي سجله زميله جواو فليكس.

وبعد المباراة، نشر رونالدو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورا له وهو يحتفل مع زملائه بالتأهل إلى نهائي كأس السوبر وأرفقها بتعليق مقتضب "ليتس غو، (هيا بنا)".

وينتظر النصر في النهائي الفائز من المواجهة التي تقام غدا الأربعاء بين القادسية والأهلي في نصف النهائي الثاني من كأس السوبر السعودي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم النصر بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 11، وتعادل ستيفن بيرخفاين للاتحاد في الدقيقة 16.

وتلقى النصر ضربة موجعة بعدما حصل السنغالي ساديو ماني على بطاقة حمراء في الدقيقة 25، بعد تدخله على حامد عبد الله الشنقيطي حارس الاتحاد.

وفي الشوط الثاني، أضاف البرتغالي جواو فيليكس الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 61.

وبعدها سريعا سجل فيليكس هدفا ثانيا والثالث للنصر في الدقيقة 67، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" تدخلت بالإشارة إلى وجود مخالفة ضد كريستيانو رونالدو، ليتم إلغاء الهدف.

