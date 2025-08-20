living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد نصر النصر.. رونالدو يعلق بـ"ليتس غو"

20
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد أن قاد فريقه النصر للتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي بفوز مثير على الاتحاد بنتيجة 2-1، أبدى كريستيانو رونالدو رد فعل يعكس شغفه الكبير وحماس القائد الذي يسعى للبطولات.

ورغم أن رونالدو لم ينجح في هز شباك الاتحاد، فإنه قدم أداء جيدا وصنع الهدف الثاني للنصر الذي سجله زميله جواو فليكس.

وبعد المباراة، نشر رونالدو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورا له وهو يحتفل مع زملائه بالتأهل إلى نهائي كأس السوبر وأرفقها بتعليق مقتضب "ليتس غو، (هيا بنا)".

وينتظر النصر في النهائي الفائز من المواجهة التي تقام غدا الأربعاء بين القادسية والأهلي في نصف النهائي الثاني من كأس السوبر السعودي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم النصر بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 11، وتعادل ستيفن بيرخفاين للاتحاد في الدقيقة 16.

وتلقى النصر ضربة موجعة بعدما حصل السنغالي ساديو ماني على بطاقة حمراء في الدقيقة 25، بعد تدخله على حامد عبد الله الشنقيطي حارس الاتحاد.

وفي الشوط الثاني، أضاف البرتغالي جواو فيليكس الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 61.

وبعدها سريعا سجل فيليكس هدفا ثانيا والثالث للنصر في الدقيقة 67، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" تدخلت بالإشارة إلى وجود مخالفة ضد كريستيانو رونالدو، ليتم إلغاء الهدف.

وينتظر النصر في المباراة النهائية التي ستقام يوم السبت المقبل، الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني بين الأهلي والقادسية التي ستقام، غدا الأربعاء.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout