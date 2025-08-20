living cost indicators
محمد صلاح يحقق جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

20
AUGUST
2025
توج المصري محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، بعد تألقه اللافت في قيادة فريقه نحو لقب البريميرليغ.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحصد هذه الجائزة ثلاث مرات، بعد أن فاز بها سابقا في موسمي 2017-2018 و2021-2022.

 

وجاء تتويج النجم المصري بفضل أرقامه الاستثنائية، حيث أنهى الموسم الماضي متصدرا لقائمتي الهدافين وصانعي الأهداف بتسجيله 29 هدفا وصناعته 18 تمريرة حاسمة.

 

كما حقق قائد منتخب مصر إنجازا غير مسبوق، بعدما جمع بين جوائز أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين، ورابطة الدوري الإنجليزي، ورابطة نقاد كرة القدم، إضافة إلى الحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب في موسم واحد.

 

وعلق نادي ليفربول عبر حسابه في منصة "إكس" قائلا: "توج الملك.. صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025 بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين".

Skynews
