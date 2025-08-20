لا ليغا.. مبابي يهدي الفوز لريال مدريد "المتواضع"

A + A -

حقق ريال مدريد بداية متواضعة في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا صعبا على ضيفه أوساسونا بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، في ختام الجولة الأولى من المسابقة.

وسجّل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، ليوقع على أول أهدافه الرسمية بقميص الفريق الملكي، منذ انضمامه هذا الصيف.

وعانى ريال مدريد في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، رغم أفضلية محاولاته الهجومية عبر مبابي وفينيسيوس جونيور، بينما تألق سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا في التصدي لأكثر من كرة خطرة.

وفي اللحظات الأخيرة، تلقى بيل بريتونيس لاعب أوساسونا بطاقة حمراء مباشرة، ليكمل الفريق الضيف المباراة منقوص العدد، دون أن يتمكن من إدراك التعادل.

وبهذه النتيجة، حصد ريال مدريد أول ثلاث نقاط في مشواره نحو اللقب، قبل أن يواجه ريال أوفيدو في الجولة الثانية الأحد المقبل، فيما يستقبل أوساسونا فريق بلنسية على ملعبه باحثاً عن تعويض خسارته الافتتاحية.