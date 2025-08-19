living cost indicators
ألكاراز بطلاً لدورة سينسيناتي بعد انسحاب سينر

19
AUGUST
2025
تُوّج الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثانيا عالميا بلقب دورة سينسيناتي الأميركية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بعد انسحاب منافسه الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول يوم الاثنين في نهاية المجموعة الأولى بسبب الإعياء.
 
وحقق ألكاراز لقبه الثامن في دورات الماسترز الألف نقطة، علما أنه يملك خمسة ألقاب غراند سلام، بما فيها لقب رولان غاروس في باريس على حساب سينر بالذات في يونيو.
 
وعزّز الإسباني صدارته في عدد الانتصارات هذا الموسم في بطولات "أيه تي بي" برصيد 54 فوزا، كما بات يتفوّق على الإيطالي 9-5 في المواجهات المباشرة بينهما، و5-2 على الأراضي الصلبة.
 
وأخذ البالغ من العمر 22 عاما المبادرة سريعا عبر كسر إرسال منافسه في الشوط الأول من المباراة، مستفيدا من أربعة أخطاء مباشرة ارتكبها الإيطالي، فتقدم 1-0 ثم 2-0 بحسم شوط إرساله، إلى أن عزّز تقدّمه بكسر ثان تواليا 3-0.
 
وتابع سيطرته الكاملة على المجموعة الأولى بفوزه بالشوط الرابع 4-0 ثم الخامس بكسر إرسال سينر مستفيدا من خطأ مزدوج ارتكبه الأخير 5-0.
 
وبعد التأخر 0-5 في المجموعة الأولى أخذ المصنف أولا وقتا مستقطعا طبيا قرر بعده الانسحاب من النهائي، مانحا غريمه لقبه الأول في الدورة الأميركية.
العربية
