بيراميدز يشكو حكما مصريا.. ويرفض "إرهاب" يورتشيتش

19
AUGUST
2025
قدم نادي بيراميدز شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد حكم مباراته مع الإسماعيلي التي أقيمت في الجولة الثانية من الدوري المحلي لكرة القدم.

وأكد مجلس إدارة نادي بيراميدز، الإثنين، تقديمه شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم أمين عمر، والذي أدار مباراة الفريق الأخيرة أمام الإسماعيلي في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري والتي حسمها لصالحه بنتيجة 1-0.

وبرر بيراميدز عبر مركزه الإعلامي شكواه لعدة أسباب على رأسها قرارات الحكم ضد الفريق ولاعبيه وجهازه الفني.

وأضاف بيراميدز في شكواه أن "الحكم تربص بالمدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش وأشهر له بطاقة حمراء مباشرة من دون أن يحدث أي شيء من جانبه بحجة الاعتراض رغم أن المدرب لم يحدث منه أي شيء خارج يستوجب الطرد المباشر أو حتى توجه للحكم بأي حركة أو لفظ، في حين أنه تعامل مع اعتراض جهاز الإسماعيلي بكل ود ودون إشهار حتى بطاقة صفراء رغم أن الاعتراضات كانت مستمرة طوال أحداث المباراة".

وأوضح البيان أيضا: "حكم المباراة تغاضى أكثر من مرة عن طرد لاعبي الإسماعيلي وكذلك رفض إشهار بطاقة صفراء ثانية للاعب المنافس رغم وضوح الرؤية بلمسة يد متعمدة، ولم يتدخل حكام غرفة الفيديو "فار" في إعادة اللعبة، في حين أنه لم يتوان لحظة واحدة في طرد لاعبنا بلاتي توريه".

وشدد بيراميدز على أن "الحكم ساعد لاعبي الإسماعيلي وبشكل غير مقبول في إضاعة الوقت طوال أحداث اللقاء، ولم يتدخل لإيقاف ذلك في ظل إدعاء الإصابة والوقوع لإيقاف اللعب، ومطالبا في نهاية شكواه بعدم إسناد أي مباراة أخرى يكون بيراميدز أحد طرفيها للحكم أمين عمر لكثرة مواقفه السلبية مع النادي".

Skynews
