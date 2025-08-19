بعد إساءته لسيمينو.. الإفراج عن مشجع ليفربول "بشروط صارمة"

A + A -

أعلنت الشرطة الإنجليزية، الإثنين، الإفراج عن مشجع لفريق ليفربول ألقي القبض عليه للاشتباه في تورطه بتوجيه إساءة عنصرية لمهاجم بورنموث، أنطوان سيمينو، خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أوضحت شرطة ميرسيسايد أن الرجل البالغ من العمر 47 عاما، من ليفربول، لن يسمح له بحضور أي مباراة كرة قدم في بريطانيا أو الاقتراب من ملعب لمسافة 6ر1 كيلو متر أثناء الإفراج عنه بكفالة.

وتم القبض على هذا المشجع بعد الاشتباه في ارتكابه مخالفة اجتماعية، بعدما أبلغ سيمينو صاحب البشرة السمراء حكم اللقاء بأنه تعرض لإساءة عنصرية من مشجع خلال الشوط الأول من مباراة ليفربول وبورنموث على ملعب آنفيلد، يوم الجمعة الماضي.

وتوقفت المباراة لدقائق قليلة لحين إخراج المشجع من المدرجات.

وأضافت شرطة ميرسيسايد أن التحقيق يبقى مستمرا وأنها تواصل العمل بشكل مكثف مع إدارة نادي ليفربول.

وتوجه سيمينو 25 عاما بالشكر لزملائه ولاعبي ليفربول يوم السبت، وكل المنتمين لكرة القدم بعدما تلقى العديد من رسائل الدعم بعد تعرضه لهذه الإساءة العنصرية.

وأكمل سيمينو المباراة لنهايتها، وسجل هدفين بعد الواقعة، ولكن ليفربول أنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 4-2.