غوارديولا يعلق على صفقاته الجديدة

18
AUGUST
2025
أعرب جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن سعادته بظهور اللاعبين الجدد بشكل جيد في المباراة التي فاز فيها الفريق على وولفرهامبتون 4-صفر في افتتاحية مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

 

وظهر كل من تيجاني رايندرز، وريان آيت نوري، وجيمس ترافورد، وريان شرقي لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، وقدموا بداية رائعة.

 

وأصبح رايندرز أول لاعب من مانشستر سيتي يسجل ويصنع هدف في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سيرجيو أغويرو في عام 2011.

 

كما سجل شرقي أيضا بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني، وحافظ ترافورد على نظافة شباكه، بينما قدم آيت نوري أداء قويا في عودته إلى ناديه السابق.

 

وقال غوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: سعيد بالنتيجة والشوط الأول، أما الشوط الثاني كنا بعيدين عن المستوى الذي نريده، لكن هذا طبيعي في المباراة الأولى. تدربنا كثيرا ولعبنا مباراتين فقط، ليس كثيرا لكنني أحببت العديد من الأشياء، وكان أداء وولفرهامبتون أفضل قليلا في الشوط الثاني، لقد عاقبناهم في التحولات الهجومية لأننا نتمتع بسرعة مذهلة مع أوسكار بوب وتيجاني وإيرلينغ هالاند.

 

وأضاف غوارديولا: إنه سلاح نريد استخدامه هذا الموسم للهجوم بشكل أسرع من ذي قبل، ولكن في المباراة الأولى، يبقى السؤال دائما : كيف سيكون أداء الفريق؟ دائما ما يكون الأمر صعبا هنا، أنا سعيد جدا بذلك. لطالما أبرم النادي صفقات جيدة ولم أجد لاعبا غير ذلك، اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يعني أنك جيد.

 

وأضاف: كيف تتطور وتتواصل مع زملائك في الفريق وتبتكر أفكارك، مهمتي هي جعل اللاعبين مترابطين، وجميعهم ممتازون.

 

وأردف: يعرف آيت نوري الدوري الإنجليزي الممتاز، وريان شرقي لاعب جيد، لكن تيجاني يمنحنا شيئا افتقدناه بسرعة مذهلة داخل منطقة الجزاء.

 

وقال: موهبة شرقي لا تصدق في المساحات الضيقة، وإبداعه استثنائي، وسنحتاج إليه في بعض المباريات.

العربية
