نجم هوليوود يتحدث عن نفوذه في ريكسهام

18 AUGUST 2025

قال الممثل الكندي ريان رينولدز إنه وزميله روب مكلهيني، المالك الشريك لنادي ريكسهام، لا يتخذان أي ”قرارات متعلقة بكرة القدم“ في النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

 

وحقق ريكسهام صعودًا صاروخيًا تحت قيادة مالكيه الهوليووديين، ليصبح أول فريق في تاريخ الدوريات الخمس الأولى لكرة القدم الإنجليزية يصعد 3 أعوام متتالية.

 

وحضر رينولدز وماكلهيني يوم السبت لمشاهدة مباراة ريكسهام الأولى على أرضه في الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي منذ مايو 1982.

 

لكن لم يكن هناك أي نهاية هوليوودية، حيث فاز وست بروميتش ألبيون 3-2 ليترك فريق ريد دراغونز بدون أي نقطة في الدوري بعد مباراتين.

 

وقال نجم فيلم "ديدبول" رينولدز لشبكة "سكاي": لدينا أسلوب إدارة لا يتدخل في شؤون الفريق. مهمتنا هي الاستماع والتعلم ورواية القصة. وأعتقد أن هذا وضع رائع لأي مجموعة مالكة، أن تكون موجودة فقط لتقديم الدعم ورواية القصة. نحن لا نتخذ قرارات كروية. وفي الواقع، فإن الميزة الكبرى لذلك هي أننا قادرون على تكوين علاقات مع لاعبي ريكسهام، في حين أن معظم الأشخاص في وضعنا لا يستطيعون ذلك. لذلك لدينا علاقة مع كل لاعب من لاعبينا.

 

سمح النجاح التجاري للنادي الويلزي - المدعوم بشهرة رينولدز وماكلهيني والسلسلة الوثائقية الحائزة على جوائز "Welcome to Wrexham" - باستثمار أموال طائلة في فريق فيل باركنسون من خلال التعاقد مع تسعة لاعبين في الصيف.

 

حطم ريكسهام رقمه القياسي في الانتقالات ثلاث مرات هذا الصيف، ووقع المهاجم الويلزي ناثان برودهيد، القادم من إيبسويتش في صفقة قيمتها 10 ملايين جنيه إسترليني وظهر لأول مرة مع الفريق في مباراة ضد وست بروم.

 

وقال ماكلهيني: من المثير للاهتمام أن تحصل على الثناء عندما تسمع الناس يقولون "لقد قمتم بعمل رائع مع النادي"، الحقيقة هي أننا لا علاقة لنا بما يحدث على أرض الملعب. لدينا مهمة محددة، وهي أن نكون مهرجين ونروي القصة بأفضل ما نستطيع. ولكننا نحترم أيضًا قدر الإمكان ما يفعله فيل على أرض الملعب وما يفعله الفريق التنفيذي، مايكل (ويليامسون) وشون (هارفي) وهومفري (كير) والجميع خارج الملعب. لدينا فريق رائع، ونحن نجلس ونشجع ونوثق كل ما يحدث.

{{article.title}}
