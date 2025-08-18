living cost indicators
فيديو يظهر تعرض نجم غانا للعنصرية من مشجع ليفربول المقعد

18
AUGUST
2025
نشرت صفحة الدوري الإنجليزي الممتاز، اللقطة التي تعرض فيها نجم نادي بورنموث، أنطوان سيمينيو، للعنصرية، من قبل أحد مشجعي ليفربول الإنجليزي.

وحدثت الواقعة في الشوط الأول من المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، بين ليفربول وبورنموث، على استاد أنفيلد، والتي انتهت بانتصار "الريدز" 4-2.

وأظهرت اللقطة هجوم مشجع "مقعد" في الصف المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، على سيمينيو، عندما كان يستعد لتنفيذ رمية تماس.

وبدى كأن سيمينيو توقف قليلا وعاد للتحدث مع المشجع الغاضب، للتأكد مما قاله، وهو ما أدى بالمشجع للتحدث بعصبية أكبر.

 

ووفقا لشهود، فأن المشجع قام ببصق العلكة التي كان يتناولها على سيمينيو، بالإضافة إلى توجيه لفظ عنصري للاعب الغاني.

 

وبعد الواقعة بقليل، أوقف الحكم اللقاء واجتمع بالمدربين، قبل أن تقوم الجهات المختصة بإخراج المشجع المتهم من الملعب.

 

وعاد سيمينيو للقاء، وسجل هدفين في الشوط الثاني، في مرمى ليفربول، كما حصل على دعم كبير من المسؤولين في ليفربول وفريقه بورنموث، بعد اللقاء.

Skynews
{{article.title}}
