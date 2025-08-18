الجزيرة الإماراتي ينهي التعاقد مع الحسين عموتة

A + A -

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، مساء الأحد، إنهاء التعاقد مع مدرب الفريق الأول، الحسين عموتة وطاقمه المساعد.

وقال النادي في بيان: "تتوجه شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير على ما قدموه (عموتة وطاقمه) خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن الجهاز الفني الجديد للفريق خلال الفترة المقبلة".

وجاء هذا الإعلان مباشرة بعد الخسارة التي تكبّدها الجزيرة أمام خورفكان (3-2)، في دوري أدنوك للمحترفين.

وذكر الجزيرة على حسابه في منصة "إكس": "لم تكن النتيجة التي سعينا لها".

من جهته، قال عموتة، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "النتيجة مخيبة للآمال، لأننا حضرنا بطموح الفوز بالنقاط الثلاث، ارتكبنا أخطاء مؤثرة ولم نحسن التعامل مع الكرة في أماكن مهمة في الملعب".