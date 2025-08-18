living cost indicators
بالفيديو.. نيمار ينهار باكيا بعد أكبر خسارة في مسيرته

18
AUGUST
2025
تلقى النجم البرازيلي نيمار الخسارة الأكبر في مسيرته مع كرة القدم في خسارة فريقه سانتوس أمام فاسكو دا غاما بنتيجة صفر / 6 ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري البرازيلي، مساء الأحد.

وعاد نيمار إلى ناديه القديم سانتوس الذي انطلق منه إلى برشلونة الإسباني في صيف 2013 خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي قادما من الهلال السعودي، ومدد تعاقده مؤخرا حتى نهاية العام الجاري.

لكن سانتوس واصل نتائجه المخيبة ليتجمد رصيده عند 21 نقطة من 19 مباراة ليبقى مهددا بالهبوط باحتلاله المركز 15 من أصل 20 فريقا.

أما فاسكو دا غاما فحقق فوزه الخامس هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 19 نقطة من 18 مباراة، ويبقى مهددا أيضا بتواجده في المركز 16 بجدول الترتيب.

وأنهى فاسكو دا غاما الشوط الأول متقدما بهدف وحيد سجله لوكاس بيتون في الدقيقة 18، وأمطر شباك منافسه بخمسة أهداف خلال أقل من 25 دقيقة في الشوط الثاني.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نيمار يبكي بحرقة شديدة بعد الخسارة الثقيلة لسانتوس.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

Skynews
