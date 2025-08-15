A + A -

توج رئيس اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم إبراهيم دبوق, فريق السكسكية بطل أكاديميات الزهراني بكرة القدم للفئات العمرية 2012 وفريق أرزي بطل لأكاديمية الزهراني للفئات العمرية 2013 بكرة القدم بعد فوزهما على فريقي الخرايب والصرفند في المباراة النهائية التي اقيمت على ملعب الامام موسى الصدر في السكسكية، بحضور رئيس الاتحاد إبراهيم دبوق والكابتن قاسم عامر واعضاء اللجنة المنظمة وفاعليات رياضية ومهتمين.

وكان فريق أرزي فاز على حساب فريق الصرفند 6 اهداف مقابل 3. كما فاز فريق السكسكية بالضربات الترجيحية 5 /4 بعد تعدلهما في الشوطين الاول والثاني بهدف لكليهما، وبهذا يكون فريقا السمسمية وارزي تأهلاً لبطولة الجنوب لموسم 2025.

وفي ختام الحفل، سلم دبوق الميداليات للاعبين وكأسي البطولة لفريقي السكسكية وارزون.