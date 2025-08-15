living cost indicators
"أسلوبه قاسٍ".. ماك أليستر يكشف معلومات صادمة بشأن صلاح

15
AUGUST
2025
وصف النجم الأرجنتيني، ماك أليستر، لاعب ليفربول، زميله المصري محمد صلاح بـ "الوحش" بسبب أسلوبه القاسي في التدريبات للمحافظة على بقائه في القمة، كاشفا أن هداف النادي الإنجليزي ينام 6 ساعات ونصف الساعة فقط.

 

وتحدث أليستر عن الأسباب التي جعلت صلاح يبقى في القمة وسط منافسة قوية في مسابقة صعبة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، وكشف عن نمط صلاح في مقال نشر على موقع (theplayerstribune).

وقال: بالنسبة لي هو أفضل محترف رأيته على الإطلاق، (مو) رجل مضحك، لبضعة أسابيع حاولت بالفعل الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية قبله، لكن ذلك كان مستحيلا، كنت أجده دائما قبلي ويتعرق.

 

حافظ المصري على مستواه منذ وصوله إلى ليفربول في عام 2017، ولم يسجل أقل من 23 هدفا في أي موسم.

لعب أليستر في ليفربول لمدة عامين، وفي تلك الفترة شهد صلاح وهو يرتقي إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول برصيد 245 هدفا.

وكشف الدولي الأرجنتيني في حديثه عن طريقة صلاح للمحافظة على تألقه: ذات يوم سألته، متى تنام؟ قال "أشعر بالتعب إذا نمت أكثر من 7 ساعات، ما عليك سوى النوم لمدة 6 ساعات ونصف الساعة".

وزاد اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين في حديثه عن صلاح: كان يتواجد في صالة الألعاب الرياضية لمدة ساعة، قلت له هل انتهيت؟ دعنا نذهب لتناول الطعام، أجاب "لا، لا، لقد قمت للتو بتمارين البطن. الآن علي أن أبدأ التمرين الحقيقي".

وأضاف أليستر: عندما وصلت إلى ليفربول لأول مرة، حاولت التنافس معه، قلت إنه يبلغ 31 عاما وعمري 24 عاما فقط، أجريت ثلاثة جلسات تدريبية معه قبل أن أستسلم، في اليوم التالي استيقظت من النوم وكان جسدي يؤلمني جدا، لدرجة أنني بالكاد استطعت الجلوس في السرير، لذلك (مو) أفضل محترف رأيته على الإطلاق، إنه وحش.

{{article.title}}
