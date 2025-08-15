بـ30 مليون يورو.. نجم بايرن ميونيخ في طريقه للنصر السعودي

A + A -

أنهى نادي النصر السعودي اتفاقه مع بايرن ميونيخ الألماني بشأن التعاقد مع الفرنسي كينغسلي كومان اعتبارا من الموسم الجديد.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، الخميس، أن بايرن ميونيخ منح "كومان" الضوء الأخضر للسفر والانضمام إلى النصر.

وأضاف رومانو أن الصفقة ستكلف نادي النصر 30 مليون يورو، فيما سيوقع كومان عقدا لمدة 3 سنوات.

ومن المقرر أن يسافر كومان إلى السعودية، الخميس، لإجراء الكشف الطبي قبل التوقيع رسميا لنادي النصر.

وهذه الصفقة هي الثالثة للنصر هذا الصيف على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد ضم البرتغالي جواو فيليكس لاعب تشلسي، والإسباني إينيغو مارتينيز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة.

ويستعد النصر للمواجهة المرتقبة أمام الاتحاد يوم 19 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025 الذي تستضيفه هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري، بينما سيجمع نصف النهائي الثاني فريقي القادسية والأهلي.