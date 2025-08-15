living cost indicators
"تعليمات جديدة" قد ترفع عدد ركلات الجزاء في البريميرليغ

15
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قد يتم احتساب المزيد من ضربات الجزاء في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، مع وجود تعليمات للحكام بمراقبة شديدة لحالات مسك وإعاقة الخصم داخل منطقة الجزاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن التركيز سيكون منصبا بشكل أكبر على مسك وإعاقة الخصم داخل منطقة الجزاء في موسم 

وسينظر المسؤولون في رابطة الدوري الإنجليزي في مدى التأثير الواضح على قدرة اللاعب على لعب الكرة أو الصراع للاستحواذ عليها، عندما يكون هناك تصرف واضح وشديد من شأنه أن يؤثر على حركة الخصم.

وسينصب اهتمام الحكام وحكام الفيديو المساعدين أيضا على ما إذا كان تركيز اللاعب منصبا على الكرة أم مسك وإعاقة الخصم.

وفي الموسم الماضي، حصل نوتنغهام فورست على ضربة جزاء أمام برايتون وذلك بعدما قام طارق لامبتي بتدخل على مورغان جيبس وايت، وسيراقب الحكام عن قرب أي حالات مماثلة في الموسم الجديد.

كما سيكون التظاهر أو محاولة اللاعبين التظاهر محل تركيز من جانب الحكام أيضا مع وجود تعليمات بإعطاء إنذار للاعبين الذين يقومون بذلك، كما سيسمح الحكام للجهاز الطبي للفرق بالدخول إلى أرض الملعب حينما يتعرض لاعب لإصابة في الرأس.

وفي تلك الحالة سيغادر اللاعب أرض الملعب ويخضع لتقييم حالته ويبقى واقفا على خط التماس لمدة 30 ثانية بعد استئناف اللعب مجددا.

وسيتم تثبيت كاميرات على أجسام الحكام في البطولة هذا الموسم، لكن مصادر أكدت أن ذلك لن يتم تطبيقه قبل الجولة الثالثة من المسابقة.

Skynews
{{article.title}}
