"مهووسة بالسوشيال ميديا".. نجم إنجلترا ينهي علاقته مع صديقته

انفصل آندي كارول، المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا، عن صديقته لو تيسديل بعد سلسلة من الخلافات من ضمنها أنها مهووسة بوسائل التواصل الاجتماعي وتقوم بنشر كل شيء.

وكشف أحد أصدقاء كارول لـ(الصن)، يوم الأربعاء، أن المهاجم أنهى علاقته العاطفية التي استمرت لمدة عام مع خبيرة التجميل الشهيرة.

يأتي ذلك بعد ثمانية أسابيع عقب استجوابه من قبل الشرطة بعد مشادتين في عطلة صيفية مع لو البالغة من العمر (41 عاما).

وقال مصدر للصحيفة البريطانية: سئم آندي كارول (36 عاما) من أسلوب حياة لو تيسديل ومطالبها، إنها تنشر كل شيء على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يكره ذلك، أخبرها أن العلاقة قد انتهت هذا الأسبوع، إنه أعزب الآن.

وكان مهاجم ليفربول ونيوكاسل السابق قاد عاد إلى بريطانيا مجددا، بعدما أعلن تعاقده مع نادي داغنهام وريدبريدج الشهر الماضي بعدما قضى عامين في فرنسا.

وقام كارول، الأب لخمسة أطفال، بمسح كل الصور والفيديوهات التي تربطه بشريكته السابقة من على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أحد الأصدقاء: كان آندي ولو يواجهان خلافات كبيرة لفترة من الوقت، لقد كان وقتا عصيبا والآن عاد إلى بريطانيا، ويريد فقط التركيز على كرة القدم وأطفاله، إنه يكره أسلوب حياة مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، يحب قضاء المزيد من الوقت مع أطفاله ولعب كرة القدم، المال والشهرة لا يعنيان له شيئا.

بدأ المهاجم الشهير مواعدة لو بعد انفصاله عن زوجته السابقة بيلي موكلو، ولديه ثلاثة أطفال منها.

وكانت لو قد ظهرت مع آندي، الذي لديه أيضا طفلان من علاقة سابقة، خلال انضمامه إلى فريق داغنهام وريدبريدج بشكل مجاني في يوليو الماضي.

في الشهر الماضي أيضا، تم استجوابه مرتين من قبل الشرطة بسبب خلافاته مع لو في جزيرة ميكونوس اليونانية، وتم تحذيره بعد خلافهما الأول في مطعم على الشاطئ، ثم اقتيد إلى مركز الشرطة بعد خلاف آخر في الفندق في ذلك المساء.