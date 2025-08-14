بعدما تجاهله في مباراة الاعتزال.. طليقة هوملز: اعتذر عن الخطأ المؤسف

A + A -

كشفت كاثي هوملز طليقة ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا السابق، أن اللاعب الفائز بكأس العالم 2014 اعتذر لابنه بعد عدم دعوته لحضور مباراة اعتزاله.

وعاد هوملز، الذي غادر دورتموند في نهاية موسم 2023-2024، إلى النادي لخوض مباراة وداعية يوم الأحد على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" أمام يوفنتوس، وسط حضور 80 ألف مشجع.

ومن المثير للدهشة أن اللاعب الدولي الألماني السابق، الذي شارك في 508 مباراة بجميع المسابقات مع دورتموند، لم يرافقه ابنه لودفيغ في المباراة، بينما دعا الأب صديقته عارضة الأزياء نيكولا كافانيس، البالغة من العمر 26 عامًا.

وفي صباح يوم المباراة، نشرت كاثي، طليقة اللاعب، صورة لابنهما على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها الطفل البالغ من العمر سبع سنوات بجانب صحيفة تحمل صورة هوملز في صفحتها الأخيرة بعنوان "ماتس حزين" وكتبت: شخص ما قرأ عن وداع والده في الصحيفة... هكذا عرف الأمر.

وكشفت كاثي كيف تعامل هوملز مع إحباطها، معترفةً بأن الوضع "المؤسف" قد تم حله، إذ قالت على "إنستغرام": أنا أم قوية، وإذا تعرض ابني للظلم فسأقاتل من أجله. إنه كل شيء بالنسبة لي.

وأضافت: لقد اعتذر له هوملز، وهذا ما يرضيني أيضًا. كان الأمر مؤسفًا، لكن قد تم حله الآن.

وانفصل هوملز عن زوجته السابقة عام 2022 بعد سبع سنوات من الزواج، وظهر بعد عام علنًا مع حبيبته الجديدة كافانيس، التي اشتهرت بالعمل مع علامات عالمية مثل "نيفيا" و"بوما" و"فيكتوريا سيكريت"، قبل أن يدخل في علاقة مع كافانيس.