ليفاندوفسكي رفض "عرضا سعوديا ضخما".. وكيل أعماله يكشف الرقم

أكد وكيل أعمال مهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، أن اللاعب البولندي تلقى عرضا ضخما ومغريا للانضمام إلى الدوري السعودي، لكنه رفض وفضل البقاء في "الكامب نو".

وقال وكيل أعمال ليفاندوفسكي، بيني زاهافي، في مقابلة مع صحيفة "فاكت" البولندية، إن المهاجم، البالغ من العمر 36 عاما، لن يترك برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح أن "ليفاندوفسكي لن يذهب إلى السعودية رغم تلقيه عرضا ضخما سنة 2024".

وأضاف أن اللاعب تلقى قبل عام عرضا من الدوري السعودي، مبرزا: "عرضوا عليه أكثر من 100 مليون يورو لكل موسم، لكنه فضل المنافسة من أجل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا"، وفقا لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ولم يحدد وكيل أعمال ليفاندوفسكي النادي السعودي الذي قدم العرض.

وأكد: "برشلونة هو المكان الأمثل له على الأرض حيث يشعر بالراحة التامة".

وفي الأسابيع الماضية، ربطت عدة تقارير صحفية اسم ليفاندوفسكي بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة سنة 2022، قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني، وسينتهي عقده في يونيو سنة 2026.