"لا يستحم".. صديقة أسطورة ريال مدريد تكشف سبب انفصالهما

كشفت الكولومبية جوليانا بانتوغا، الأخصائية النفسية، أنها انفصلت عن صديقها السابق إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، بسبب قذارته وعدم استحمامه.

وعاد حارس المرمى المعتزل مرة أخرى إلى إثارة الجدل بعد سلسلة من الخلافات على مستوى العلاقات الغرامية التي ما زالت تتصدر عناوين الصحف.

واعترفت الحسناء الكولومبية في تصريحات تلفزيونية نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية، يوم الثلاثاء، أنها كانت على علاقة عاطفية مع كاسياس لكنها لم تتطور "لقد أحببته كثيرا كما أحبني كثيرا".

ومع ذلك، لم تتردد جوليانا بانتوغا في انتقاد أسطورة ريال مدريد، وقالت: "كان يحب السيطرة على كل شيء، لكن علاقتنا لم تتطور لأنه لم يكن ينظف نفسه يوميا".

وعرضت الكولومبية رسائل وتسجيلات صوتية ومقاطع فيديو تثبت أن علاقتها مع كاسياس كانت حقيقية، وهو ما نفاه حارس المرمى الذي أبدى أسفه من الهجمات الإعلامية المستمرة ضده، حتى بعد اعتزاله كرة القدم، مؤكدا أنه يرغب في العيش بعيدا عن الأضواء وبسلام تام.