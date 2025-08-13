living cost indicators
إيقاف الحكم صاحب "فضيحة" ليفربول 8 أسابيع

13
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تقرر إيقاف ديفيد كوت، الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ثمانية أسابيع، واستدعاؤه لحضور برنامج تدريبي مباشر.

 

ويأتي ذلك إثر إدلاء كوت بتعليقات مسيئة ضد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق، في مقطع فيديو خاص انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

واعترف كوت بالتهم التي وجهت إليه من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالتصرف "بطريقة غير لائقة و/أو استخدام "كلمات مسيئة و/أو مهينة" في مقطع فيديو تم تسجيله في يوليو 2020 تقريبا.

 

وانتشر مقطعان فيديو، يبدو أنه تم تصويرهما بواسطة هاتف محمول، على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهران كوت وهو يبدي رأيه الشخصي في ليفربول ومدربه السابق كلوب، ردا على سؤال من شخص مجهول الهوية.

 

واستخدم كوت لفظا بذيئا للإشارة لليفربول، وآخر مهينا لكلوب، قائلا إنه يكره المدرب الألماني لأنه "متعجرف"، و"اتهمني بالكذب" بعد إحدى المباريات.

ومن بين التهم الموجهة للحكم من اتحاد الكرة الإنجليزي ادعاء بأن تصرفات كوت تشكل "انتهاكا مشددا" للقواعد لأنها "تضمنت إشارة - سواء صريحة أو ضمنية - إلى الجنسية".

 

وأعلنت لجنة تنظيمية مستقلة، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على كوت بعد جلسة استماع.

 

وتم إيقاف كوت في البداية بسبب سلوكه، ثم إقالته في ديسمبر الماضي، بعدما اعتبرت هيئة حكام كرة القدم الإنجليزية بأنه "غير قادر" لشغل منصبه بعد تحقيقات جرت بشأن سلوكه.

 

كما حقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع كوت على خلفية مزاعم نشرتها صحيفة "الصن" البريطانية بأنه ناقش مع مشجع إمكانية إشهار بطاقة صفراء للاعب في إحدى المباريات.

 

ونفى الحكم السابق ارتكاب أي مخالفة، فيما ذكر الاتحاد في يونيو الماضي أنه لم يتم توجيه أي اتهامات تتعلق بهذا التحقيق.

 

 

العربية
{{article.title}}
