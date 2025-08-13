living cost indicators
طلب بيعه.. غافي يشتبك مع فيرمين في غرفة الملابس بسبب فتاتين

كشفت تقارير إعلامية كاتالونية، يوم الثلاثاء، أن غافي، نجم برشلونة، طلب من النادي بيع زميله فيرمين في الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما اشتبكا في غرفة الملابس على خلفية صراع دائر بينهما منذ فترة بسبب صديقتيهما.

يزعم أن الشرارة بين غافي وفيرمين اشتعلت بسبب خلاف بين صديقتيهما، على الرغم من أن اللاعبين تربطهما علاقة قوية منذ أن كانا في أكاديمية (لا ماسيا) الشهيرة حتى وصولهما إلى الفريق الأول.

وبحسب موقع (إي – نوتيسيز)، فإن العلاقة بين غافي وفيرمين وصلت إلى مرحلة سيئة، وكاد اللاعبان أن يشتبكا بالأيدي ويتبادلا اللكمات لكن بعض لاعبي برشلونة تدخلوا وقاموا بفصلهما.

ووفقا لـ (سبورت) الكاتالونية، فإن المشكلة تفاقمت بعدما استخدم غافي نفوذه داخل النادي وطلب عرض فيرمين في سوق الانتقالات لبيعه، إذ يملك غافي علاقة قوية مع أليخاندرو إيشيفاريا، المقرب من جوان لابورتا، وكان الطرفان يحاولان إقناع رئيس النادي ببيع فيرمين، لكن المدرب هانسي فليك تدخل وأوقف التصعيد.

وزاد موقع (إي – نوتيسيز) في تقريره: كما هو متوقع، علم فيرمين بموقف غافي وهو أمر أزعجه وخيب آماله، لكن جوان لابورتا يسعى لتدارك الموقف لأنه يخشى أن يؤثر الخلاف بين اللاعبين على الفريق في غرفة تبديل الملابس، وسيجتمع رئيس برشلونة باللاعبين لتصحيح الأمور، لكن مصادر مقربة من لابورتا تقول إنه إذا لم يتم حل الأمر، فسوف يوافق على بيع فيرمين.

وزادت رسالة فيرمين القاسية الأوضاع سوءا، بعدما كتب في حسابه الرسمي على (أنستغرام) رسالة مطولة في يوم ميلاد زميله غافي، إذ قال: الأشرار لا يفوزون أبدا، إلى أولئك الذين يجعلون الخيانة أسلوب حياتهم وجبنهم شعارهم، إنها مسألة وقت فقط، إنهم يخسرون كل يوم لأن المكياج الذي يضعونه كل يوم، عاجلا أم آجلا، سيتلاشى وينتهي بهم الأمر بالكشف عن أنفسهم للعالم على أنهم حقا. قبل أن يقوم فيرمين بحذف الرسالة لاحقا.

{{article.title}}
