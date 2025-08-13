living cost indicators
نجمة التنس تطلب طرد طفل يبكي من الملعب

طلبت نجمة التنس البريطانية إيما رادوكانو طرد طفل كان يبكي في الملعب خلال مواجهتها في بطولة سينسيناتي المفتوحة ضد أرينا سابالينكا.

كانت البالغة من العمر (22 عاما) في المجموعة الثالثة الحاسمة، عندما أثر صراخ الطفل على تركيزها.

وخرجت رادوكانو من منافسات فردي السيدات ببطولة سينسيناتي لأساتذة التنس فئة 1000 نقطة، وذلك بعد مباراة ملحمية أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا.

وبعد أن تقدمت 3-4 في المجموعة الثالثة، كان على رادوكانو صد العديد من نقاط الكسر للمصنفة الأولى عالميا، وأثناء استعدادها لتوجيه إحدى الضربات اضطرت البريطانية إلى إيقاف حركتها والعودة إلى الوراء بعد صراخ أحد الأطفال.

والتفت نجمة التنس إلى الحكم وهي محبطة، وقالت: لقد مرت 10 دقائق بالفعل.

وأجاب الحكم: إنه طفل، هل تريدينني أن أطرد الطفل من الملعب؟

وردت رادوكانو على الحكم بهز كتفيها، ثم عندما بدأت الجماهير في الرد بـ "نعم"، أشارت إليهم النجمة البريطانية بالموافقة وهي مبتسمة.

وكانت مباراة، يوم الاثنين، الثانية في 2025 بين النجمتين، بعدما نجحت سابالينكا في الفوز بالمباراة التي أقيمت بالدور الثالث ببطولة ويمبلدون.

وبعد مباراة عصيبة، كررت سابالينكا تفوقها ونجحت في خطف الانتصار بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 7-6 و4-6 و7-6.

العربية
