دعا صديقته وتجاهل ابنه.. زوجة بطل العالم: علمنا باعتزاله من الصحف

اشتكت الزوجة السابقة للنجم الألماني ماتس هوملز من عدم دعوتها وابنهما إلى مباراة اعتزاله، بينما حضرت صديقته الحالية نيكولا كافانيس، عارضة الأزياء التي تصغره بعشر سنوات.

وزعمت الزوجة السابقة أن ابنهما البالغ من العمر سبع سنوات لم يكن على علم بمباراة وداع والده مع بوروسيا دورتموند.

وعاد هوملز، الذي غادر دورتموند في نهاية موسم 2023-2024، إلى النادي لخوض مباراة وداعية يوم الأحد على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" أمام يوفنتوس، وسط حضور 80 ألف مشجع.

وحظي المدافع البالغ من العمر 36 عامًا بتشجيع الجماهير وحبيبته كافانيس (26 عامًا)، لكن ابنه لودفيغ لم يكن حاضرًا في المدرجات.

ونشرت كاثي، زوجته السابقة، صورة لابنهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح يوم المباراة، ظهر فيها وهو يحمل صحيفة على غلافها صورة هوملز، وعلّقت: "شخص ما قرأ عن وداع والده في الصحيفة... هكذا عرف الأمر".

وفي رسالة لاحقة في اليوم نفسه، أوضحت كاثي أنها لم تكن على علم بالمباراة، وأنها اكتشفت الأمر من خلال قراءة الصحيفة، مشيرة إلى أنها كانت تقضي عطلة مع لودفيغ في بحيرة كيمزي بولاية بافاريا.

وقالت: للتوضيح: لم نتعمد تفويت المباراة الأخيرة لماتس هوملز. أحضرت لابني صحيفة إضافية ليقرأ كل التفاصيل. السبب في عدم حضورنا بسيط: لم تتم دعوتنا أو إبلاغنا بها. نحن الآن نستمتع بإجازة رائعة مع العائلة.

ورفض هوملز التعليق عندما تواصلت معه صحيفة "بيلد" الألمانية بشأن تصريحات زوجته السابقة.

وكانت كاثي قد صرحت سابقًا في مقابلة صحافية بأنها "تربي ابنها بمفردها تقريبًا".

وانفصل هوملز عن زوجته السابقة عام 2022 بعد سبع سنوات من الزواج، وظهر بعد عام علنًا مع حبيبته الجديدة كافانيس، التي اشتهرت بالعمل مع علامات عالمية مثل "نيفيا" و"بوما" و"فيكتوريا سيكريت".

وخاض هوملز تجربتين مع دورتموند، الأولى بين عامي 2009 و2016 قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ، ثم عاد للفريق في الفترة الثانية بين 2019 و2024، والتي انتهت بعد خلاف مزعوم مع المدرب إدين تيرزيتش عقب نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، كما لعب موسمًا في الدوري الإيطالي مع روما، قبل أن يعلن اعتزاله هذا الصيف.

العربية
