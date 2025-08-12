أتلتكو مدريد يتعاقد مع المهاجم الإيطالي راسبادوري

A + A -

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الاثنين عن توصله إلى اتفاق مع نابولي الإيطالي للتعاقد مع مهاجمه جياكومو راسبادوري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن المهاجم الإيطالي اجتاز الفحص الطبي في أحد المستشفيات في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل أن يصل إلى مقر النادي حيث وقع على عقد لمدة خمسة أعوام.

وأضاف أن اللاعب المولود عام 2000 لديه مهارات هجومية متعددة ويمكنه اللعب في كافة المراكز بخط الهجوم وخلف المهاجمين، وبدأ مسيرته في أكاديمية ساسولو عام 2009 وجاءت بدايته مع الفريق الأول بعد عشرة أعوام وبالتحديد يوم 26 مايو 2019 في مواجهة أتالانتا.

وخاض راسبادوري 82 مباراة مع ساسولو وسجل 18 هدفا وصنع تسعة أهداف لزملائه، وفي صيف عام 2022 وقع لفريق نابولي حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول قبل أن يحصل على اللقب مرة أخرى الموسم الماضي، وخاض مع الفريق 109 مباريات وسجل 18 هدفا وصنع عشرة أهداف.

وعلى المستوى الدولي، شارك راسبادوري مع المنتخب الإيطالي في 40 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف وصنع ستة، كما فاز ببطولة أوروبا "يورو 2020".