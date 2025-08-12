مدرب ليفربول يعلق على "قلة احترام" جماهير بالاس تجاه الراحل جوتا

A + A -

قلل مدرب ليفربول أرني سلوت من أهمية مقاطعة دقيقة الصمت التي أقيمت على روح ديوغو جوتا من قبل مشجعي كريستال بالاس قبل مباراة كأس درع المجتمع في ويمبلي.

وقد تم تكريم المهاجم السابق للريدز ديوغو جوتا، الذي توفي في حادث سيارة مع شقيقه أندريه سيلفا الشهر الماضي، بوضع أكاليل من الزهور على أرض الملعب ووقوف الجميع دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة.

لكن قلة من مشجعي "النسور" كسروا الصمت، مما أثار ردود فعل قوية في الطرف الآخر من الملعب، وكذلك من مشجعين آخرين لبالاس الذين حاولوا إسكات أولئك الذين لم يحترموا التكريم.

وقال سلوت: لا أعتقد أن هذا كان مخططًا له، أو أن هذه كانت فكرة المشجع الذي أحدث بعض الضوضاء. ربما لم يكن على علم بأنها كانت دقيقة الصمت. كان سعيدًا وحاول تشجيع فريقه. وأعتقد أن مشجعي بالاس حاولوا تهدئة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص، لذلك لا أعتقد أن الرجل أو الأشخاص الذين أحدثوا الضجة كانوا يقصدون الإساءة. حاولوا تهدئته، لكن ذلك كان صاخبًا أيضًا. ثم رد مشجعونا "ماذا يحدث هنا".

وأضاف "لذلك لا أعتقد أن هناك نية سيئة، لأن مشجعي كريستال بالاس في جميع أنحاء العالم أبدوا احترامًا كبيرًا لديوغو وأندريه، وأعتقد أن هذا كان حظًا سيئًا، أو لا أجد الكلمات المناسبة، لكنني لا أعتقد أن هناك نية سيئة في ذلك. سنرى يوم الجمعة، عندما يأتي بورنموث إلى ملعبنا، مدى الاحترام الذي سيبديه. مرت 5 أسابيع، ولهذا السبب ربما نسي هذا المشجع الذي كان سعيدًا جدًا لوجودهم في كأس درع المجتمع في لحظة".

وكان مشجعو ليفربول قد أبدوا احترامهم في وقت سابق بأداء حماسي لأغنية "لن تسير وحيدا" أثناء إحضار أكاليل الزهور، ورفعوا لافتة بيضاء كتب عليها "ديوغو ج" وصورة المهاجم ورقمه 20.

وضع إيان راش، هداف النادي التاريخي، وستيف باريش، رئيس نادي بالاس، وديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أكاليل الزهور في مدرجات ليفربول، بينما أبدى مشجعو الفريقين احترامهم بوقوفهم وتصفيقهم الحار عند عرض صور الأخوين على الشاشات الكبيرة داخل الملعب.