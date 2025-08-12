"ارتدت قميصه".. الأرجنتينة تزيد شائعات علاقتها بيامال

A + A -

أشعلت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول شائعات علاقتها بالنجم الإسباني الشاب لامين يامال بعدما التقطتها عدسات الكاميرات مرتدية قيمص برشلونة يحمل اسم ورقم النجم الدولي خلال مباراة كومو الودية التي أقيمت يوم الأحد.

ودك برشلونة يوم الأحد شباك كومو الإيطالي بخماسية نظيفة ضمن مباراة كأس جوان غامبر كان نصيب يامال منها هدفان، في الوقت الذي كانت فيه نيكول ضمن الحاضرين في مقصورة كبار الشخصيات.

ودعيت نيكول والمنتج الموسيقي وكاتب الأغاني الأرجنتيني الشهير بـ"بيزاراب" إلى حضور المباراة الودية والتقطا صورة مع رئيس مجلس إدارة النادي جوان لابورتا.

وانتشرت شائعات تربط الطرفين ببعضهما عاطفياً منذ حفل عيد ميلاد منتصف الشهر الماضي، وذلك وفقاً لشهود عيان حضروا الحفلة المثيرة للجدل، بينما تسبب فيديو نشره زميله في الفريق رونالد أراوخو بتغذية تلك الشائعات بعدما انتبه المتابعون إلى أن صورة نيكي نيكول واسمها الحقيقي... تظهر كخلفية لشاشة هاتف اللاعب الشاب.

وعاش لامين يامال صيفاً ساخناً إذ ارتبط اسمه بممثلة "جريئة" تكبره بـ12 عاما عندما كان يقضي إجازته الصيفية في إيطاليا بالإضافة إلى ربط اسمه بفتاة أخرى في الفترة إياها، كما اتهم بانتهاك قانون الإعاقة في إسبانيا بعدما وظف مجموعة من الأقزام ليؤدوا فقرات ترفيهية خلال حفل عيد ميلاه.