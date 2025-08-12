living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

متسابق رياضة المشي يعترف: أصبت بالاكتئاب بعد فوزي بفضية الأولمبياد

12
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال المتسابق الألماني في سباق المشي جوناثان هيلبرت إنه عانى من الاكتئاب في أعقاب فوزه بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2021، لكنه تعافى بعد أن طلب المساعدة المتخصصة.

وقال هيلبرت لمحطة MDR إنه وقع في حالة نفسية سيئة بعد أكبر نجاح في مسيرته في اليابان، والذي تحقق في سباق 50 كيلومترا.

 

وأضاف أنه عانى أيضًا بسبب إلغاء مسافة 50 كيلومترًا وتغييرها إلى 35 كيلومترًا، وهي مسافة كان يجد صعوبة في التكيف معها على مر السنين.

 

وأبان: لم يكن هناك أي تقدم. في نهاية اليوم، تفكر "أنا لست رياضيًا جيدًا، أنا لست شخصًا جيدًا، أنا أقل من الآخرين، ربما كنت نجمًا لمرة واحدة فقط". كان من الأهمية بمكان أن أعترف لنفسي بأنني بحاجة إلى مساعدة متخصصة.

 

قال هيلبرت إنه خضع للعلاج العام الماضي. بعد ذلك، غير حياته وانتقل للعيش مع صديقته في لايبزيغ وغيّر مدربه.

 

وزاد أنه عاد إلى المسار الصحيح الآن وأن لديه "رؤية واضحة" للأولمبياد القادمة في لوس أنجليس عام 2028. لكن عودته إلى المسرح الكبير ستبدأ بالفعل الشهر المقبل في بطولة العالم في طوكيو.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout