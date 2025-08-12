متسابق رياضة المشي يعترف: أصبت بالاكتئاب بعد فوزي بفضية الأولمبياد

A + A -

قال المتسابق الألماني في سباق المشي جوناثان هيلبرت إنه عانى من الاكتئاب في أعقاب فوزه بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2021، لكنه تعافى بعد أن طلب المساعدة المتخصصة.

وقال هيلبرت لمحطة MDR إنه وقع في حالة نفسية سيئة بعد أكبر نجاح في مسيرته في اليابان، والذي تحقق في سباق 50 كيلومترا.

وأضاف أنه عانى أيضًا بسبب إلغاء مسافة 50 كيلومترًا وتغييرها إلى 35 كيلومترًا، وهي مسافة كان يجد صعوبة في التكيف معها على مر السنين.

وأبان: لم يكن هناك أي تقدم. في نهاية اليوم، تفكر "أنا لست رياضيًا جيدًا، أنا لست شخصًا جيدًا، أنا أقل من الآخرين، ربما كنت نجمًا لمرة واحدة فقط". كان من الأهمية بمكان أن أعترف لنفسي بأنني بحاجة إلى مساعدة متخصصة.

قال هيلبرت إنه خضع للعلاج العام الماضي. بعد ذلك، غير حياته وانتقل للعيش مع صديقته في لايبزيغ وغيّر مدربه.

وزاد أنه عاد إلى المسار الصحيح الآن وأن لديه "رؤية واضحة" للأولمبياد القادمة في لوس أنجليس عام 2028. لكن عودته إلى المسرح الكبير ستبدأ بالفعل الشهر المقبل في بطولة العالم في طوكيو.