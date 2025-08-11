living cost indicators
سان جيرمان يضم شوفالييه.. وغموض حول مصير دوناروما

11
AUGUST
2025
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عن تعاقده رسميا مع الحارس لوكاس شوفالييه قادما من ليل في عقد يمتد لخمسة أعوام، وسط شكوك حول مستقبل الحارس الأساسي للفريق الباريسي، الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

ولم يعلن باريس سان جيرمان عن قيمة الصفقة، لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية قالت إن النادي الباريسي دفع أكثر من 40 مليون يورو لضم الحارس شوفالييه مع إمكانية زيادة قيمة الصفقة إلى 55 مليون من خلال الإضافات.

وتألق شوفالييه مع ليل في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وخطف الأنظار إليه بتألقه أمام ريال مدريد الإسباني ومواطنه أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي، حيث قدم واحدة من أفضل التصديات أمام الصربي دوسان فلاهوفيتش في مواجهة يوفنتوس، حتى أن الأخير نفسه صفق إعجابا به.

وقال شوفالييه: "أنا طفل تحقق حلمه، منذ أن كنت صغيرا وأنا أرغب باللعب في أفضل المستويات، أنا سعيد حقا لوجودي هنا، سأرتدي ذلك القميص بشغف وطموح".

وكان شوفالييه قد تدرج في الفئات السنية بأكاديمية ليل وخاض 127 مباراة مع الفريق الأول، وهو سريع ورشيق ويتميز بالقوة خاصة في الانطلاق من مرماه، رغم أنه لا يبدو في أفضل أحواله في الضربات الركنية والكرات العرضية.

وجاء وصوله إلى باريس ليثير الشكوك حول إمكانية رحيل دوناروما عن صفوف الفريق، حيث لن يتقبل الحارس الدولي الإيطالي البالغ من العمر 26 عاما فكرة وجوده كحارس احتياطي لشوفالييه في حال قرر الإسباني لويس إنريكي ذلك.

ودوناروما كان واحدا من أفضل الحراس في أوروبا الموسم الماضي ولعب دورا هاما في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا من خلال تألقه في ضربات الترجيح في الأدوار الإقصائية.

لكن مع تبقي عام واحد فقط في عقده، رفض العقد الجديد المقدم من ناديه الذي لن يدعه يرحل مجانا في نهاية الموسم المقبل، بعدما تعرض النادي للموقف نفسه مع نجم ريال مدريد الحالي، كيليان مبابي.

ولدى باريس سان جيرمان ثلاث حراس مرمى احتياطين بالفعل وهم ماتفي سافونوف وأرناو تيناس وريناتو مارتن البالغ من العمر 19 عاما.

Skynews
