النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة

أعلن نادي النصر السعودي فجر الأحد تعاقده رسميا مع الإسباني إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة في صفقة انتقال حر.

وانضم مارتينيز إلى برشلونة في صيف 2023 بعد تجربة احترافية مع أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد، حيث لعب دورًا بارزًا في تحقيق الفريق الكاتالوني الثلاثية المحلية الموسم الماضي.

ولعب إينيغو مارتينيز 46 مباراة الموسم الماضي على مستوى جميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى في 3976 دقيقة مشاركة.

وبات مارتينيز الصفقة الرابعة للنصر هذا الصيف بعد البرتغالي جواو فيليكس والثنائي المحلي عبدالملك الجابر ونادر الشراري.

يذكر أن النصر سيخوض مساء الأحد مباراة ودية أمام ألميريا الإسباني ضمن معسكره المقام حاليًا في البرتغال، استعدادًا للموسم الجديد الذي سيستهله بمواجهة كلاسيكو مرتقبة أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025 الذي تحتضنه هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري.