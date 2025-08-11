لاليغا تدرس "قرارا تاريخيا" يخصّ مباراة برشلونة وفياريال

A + A -

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، أن رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" تدرس قرارا تاريخيا لنقل إحدى مباريات البطولة لتُلعب خارج البلاد.

وقالت صحيفة "آس" إسبانية إن مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيدرس، يوم الإثنين، تقديم طلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لنقل مباراة فياريال وبرشلونة، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني، لتلعب في ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأميركية، يوم 20 ديسمبر.

وأضافت "آس" أن هذه هي الخطوة الأولى للحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل بدء الإعدادات لإقامة مباراة من البطولات الوطنية على أرض دولية.

وتعد إقامة مباراة من الدوري الإسباني في ميامي حلما قديما لخافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، وسبق أن صرح لوسائل إعلام إسبانية بنيته تحقيق هذا الهدف.

وفي حال وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا"، ومن ثم موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ستقام مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي بدلا من إقامتها في "الكامب نو".

وفي حال اعتماد هذا القرار، ستكون هذه المباراة الأولى في تاريخ الدوري الإسباني، التي تقام خارج الأراضي الإسبانية، بحسب صحيفة "سبورت".

وكان نادي برشلونة قريبا من خوض مباراة ضد أتلتيكو مدريد، الموسم الماضي في ميامي، لكن المشروع توقف بسبب ظروف الطقس، وأسباب إدارية داخل الاتحاد الإسباني، بحسب "سبورت".