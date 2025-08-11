living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش الإسرائيلي يرد على محمد صلاح بشأن مقتل "بيليه فلسطين"

11
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رد الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، على تغريدة الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، التي تساءل فيها عن أسباب مقتل اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد الملقب بـ"بيليه فلسطين".
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني، ردا على تغريدة صلاح، إن مراجعة أولية أظهرت عدم وجود سجلات تشير إلى أية حوادث تتعلق باللاعب الفلسطيني سليمان العبيد.
 
وكتب شوشاني: "أهلا محمد، بعد التحقيق لم نجد أي دليل على حادثة تورط فيها سليمان العبيد"، مضيفا "حتى نتمكن من دراسة القضية بعمق، نحتاج مزيدا من التفاصيل".
 
 وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد نشر بياناً نعى فيه العبيد، بعبارة: "نودع سليمان العبيد (بيليه فلسطين) موهبة منحت أملاً هائلاً لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".
 
ولم يذكر المنشور سبب وفاة "بيليه فلسطين"، ما دفع محمد صلاح للمطالبة بمزيد من التفاصيل من "يوفيا"، متسائلا: "هل يمكنك إخبارنا كيف وأين ولماذا؟".
 
من جانبه، أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأربعاء، أن سليمان العبيد قتل في غارة جوية إسرائيلية على من ينتظرون المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.
 
وبدأ العبيد مسيرته الكروية مع نادي خدمات الشاطئ، ثم انضم إلى نادي مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية المحتلة، ثم إلى نادي غزة الرياضي.
 
وسجّل هدفه الدولي الأول خلال المواجهة أمام اليمن عام 2010، وشارك في تصفيات كأس التحدي الآسيوي، وكأس العالم 2014. وخلال مسيرته، سجّل العبيد أكثر من 100 هدف، ما جعله، في نظر كثيرين، أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم الفلسطينية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout