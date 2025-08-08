living cost indicators
ريال مدريد يهاجم فينيسيوس: "أغلق فمك وتوقف عن التسريب"

8
AUGUST
2025
هاجم ريال مدريد لاعبه فينيسيوس جونيور وطلب منه التزام الصمت وعدم تسريب أي شيء لوسائل الإعلام بخصوص مفاوضات تجديد عقده مع النادي وذلك في حلقة جديدة من مسلسل التوتر بين اللاعب البرازيلي والنادي الإسباني.
 
وتوترت علاقة فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد بعدما طلب الأول راتباً يبلغ 31 مليون يورو يماثل ما يتقاضاه زميله الفرنسي كيليان مبابي، بينما يحصل البرازيلي بموجب العقد الحالي على 20 مليون يورو.
 
ووفقاً لموقع "ديفينسا سنترال" الإسباني والمهتم بأخبار النادي العاصمي فإن ريال مدريد أمر لاعبه بالتزام الصمت وعدم تسريب أي شيء يتعلق بمفاوضات تجديد تعاقده مع النادي، وذلك بعدما انتشرت كافة التفاصيل في وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية.
 
وقال الموقع يوم الخميس: إدارة ريال مدريد كانت واضحة مع فينيسيوس، لا مزيد من الحديث وتسريب الأخبار، فقط عليه التركيز داخل الملعب حتى يتم مناقشة مفاوضات التجديد مرة أخرى بعدما تم تعليقها في الفترة الماضية إثر تمسكه بمطالبه المالية التي يراها مجلس إدارة فلورنتينو بيريز مبالغ بها.
 
ويرتبط "فيني" بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى 2027 وفي نهاية الموسم المقبل سيتبقى في عقده الحالي عام واحد فقط، وسط مخاوف من إمكانية خروجه من النادي مجاناً.
 
وتعرض فينيسيوس (25 عاماً) لانتقادات شديدة الموسم الماضي بعد تراجع مستواه، وكذلك مماطلته في تجديد عقده ومطالبه المالية مقابل تمديد ارتباطه بريال مدريد إلى ما بعد 2027.
العربية
