"هاتريك" رونالدو يقود النصر إلى اكتساح ريو آفي

سجل النجم كريستيانو رونالدو 3 أهداف "هاتريك" ليقود النصر السعودي إلى الفوز على ريو آفي البرتغالي بأربعة أهداف دون رد يوم الخميس ضمن استعدادات فريقه الصيفية للموسم الجديد.

وتقدم النصر بعد مرور ربع ساعة من المباراة التي أقيمت في البرتغال عبر مدافعه الفرنسي محمد سيماكان وأضاف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني قبل دقيقة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني أكمل رونالدو ثلاثيته خلال 5 دقائق بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 63 وبعده بخمس دقائق سجل الرابع من علامة الجزاء.

ويستعد النصر لمواجهة اتحاد جدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودية منتصف أغسطس الجاري في هونغ كونغ.