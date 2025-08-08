living cost indicators
نجمة بريطانيا سعيدة بالعمل مع مدرب نادال

8
AUGUST
2025
قالت إيما رادوكانو، الفائزة من قبل ببطولة أم]ركا المفتوحة للتنس، إنها "متحمسة للغاية" للعمل مع فرانسيس رويغ، المدرب السابق لرافاييل نادال.
 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن رادوكانو، 22 عاما، كانت تتدرب مع المدرب البريطاني مارك بيتشي بشكل غير رسمي منذ مارس الماضي والآن استعانت برويغ في فريقها التدريبي.
 
وعمل المدرب الإسباني رويغ مع نادال، وعمه توني، خلال الجزء الأكبر من مسيرته، التي شهدت فوزه بـ22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.
 
وتحدثت رادوكانو عن الاستعانة برويغ، وقالت لشبكة "سكاي سبورتس": الأمور تسير بشكل جيد للغاية، إنه يومي الثاني هنا معه، ولكنني تدربت لأيام قليلة معه في لندن قبل أن أصل إلى هنا.
 
وأضافت: بكل وضوح هو يمتلك خبرة كبيرة ، وأنا متحمسة جدا للاستمرار في العمل معه ولوجوده إلى جانبي.
 
وسوف ينضم رويغ لفريق رادوكانو التدريبي، التي تسعى لمواصلة الاستعداد للمشاركة في بطولة أميركا المفتوحة، البطولة التي فازت بها في 2021.
 
وتستعد رادوكانو للمشاركة في بطولة سينسيناتي المفتوحة، حيث لن تبدأ مبارياتها من الدور الأول، وبعدها ستواجه مواطنتها البريطانية كاتي بولتر، أو أولغا دانيلوفيتش.
 
وتنطلق منافسات بطولة أميركا المفتوحة في وقت لاحق من هذا الشهر، وكشفت رادوكانو إنها ستتدرب مع رويغ على أشياء معينة لتحسينها.
 
وأضافت :"أعمل على تحسين جودة ضرباتي لتكون أفضل. أعتقد أن هذا هو ما يتطلبه الأمر عندما تواجه أفضل اللاعبات".
العربية
