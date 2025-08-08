living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من بينهم حكيمي وصلاح.. 30 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية

8
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، اليوم الخميس، عن القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعبا المرشحين للحصول على جائزة (الكرة الذهبية) لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.
 وشهدت القائمة تواجد نجمين عربيين فقط، هما المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، والمصري محمد صلاح، جناح أيمن فريق ليفربول الإنجليزي.
 
 
وقدم الثنائي أداء مميزا مع نادييهما خلال الموسم المنصرم، حيث توج حكيمي بالثلاثية التاريخية (الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا) مع سان جيرمان، الذي أحرز معه أيضا المركز الثاني ببطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت في الولايات المتحدة الشهر الماضي.
 
في المقابل، لعب صلاح دورا أساسيا في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي لأكثر الأندية فوزا بالمسابقة العريقة مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.
 
وتوج صلاح بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، عقب تسجيله 29 هدفا بالبطولة، كما فاز بجائزة أفضل صانع للأهداف في المسابقة، بعدما قدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه.
 
وتواجد في القائمة أيضا 8 لاعبين خرين من باريس سان جيرمان بخلاف حكيمي هم: عثمان ديمبيلي وجيانلويجي دوناروما وديزاير دو وخفيتشا كفاراتسخيليا ونونو مينديز وجواو نيفيز وفابيان رويز وفيتينيا.
 
كما تواجد 3 لاعبين من ليفربول بخلاف صلاح هم: الهولندي فيرجيل فان دايك والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والألماني فلوريان فيرتز، الوافد الجديد للفريق الأحمر.
 
وقام بتمثيل ريال مدريد الإسباني 3 لاعبين هم الإنجليزي جود بيلينجهام والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، مقابل 4 لاعبين من برشلونة، الذي توج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني في الموسم المنصرم، هم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسبانيين بيدري ولامين يامال والبرازيلي رافينيا.
 
وضمت القائمة أيضا الإنجليزي هاري كين والفرنسي مايكل أوليس (بايرن ميونخ الألماني)، والسويدي فيكتور جيوكيريس والإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال الإنجليزي)، والهولندي دينزل دومفريس والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، والنرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)، والإنجليزي كول بالمر (تشيلسي الإنجليزي)، والأسكتلندي سكوت مكتوميناي (نابولي الإيطالي)، والغيني سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند الألماني).
 
ويبدو ديمبيلي ويامال أبرز المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، عطفا على المستويات الرائعة التي قدمها كل منهما مع فريقيهما، مما ساهم في حصولهما على ثلاثة ألقاب موسم 2024 / 2025.
 
وضمت اللائحة 30 لاعبا من مختلف الأندية حول العالم، وجاءت الأسماء على النحو التالي:
 
عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)
جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)
جود بيلينجهام (ريال مدريد)
ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)
دينزل دومفريس (إنتر ميلان)
سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)
إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)
فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة/آرسنال)
أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)
هاري كين (بايرن ميونخ)
خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي/باريس سان جيرمان)
روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)
لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)
سكوت ماكتوميناي (نابولي)
كيليان مبابي (ريال مدريد)
نونو مينديز (باريس سان جيرمان)
جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)
بيدري (برشلونة)
كول بالمر (تشيلسي)
مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ)
رافينيا (برشلونة)
ديكلان رايس (آرسنال)
فابيان رويز (باريس سان جيرمان)
فيرجيل فان دايك (ليفربول)
فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
محمد صلاح (ليفربول)
فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن/ليفربول)
فيتينيا (باريس سان جيرمان)
لامين يامال (برشلونة)
 
ومن المنتظر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم 22 سبتمبر المقبل، وفق ما أعلنته مجلة "فرانس فوتبول" المنظمة للحفل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout