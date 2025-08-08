من بينهم حكيمي وصلاح.. 30 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية

A + A -

أعلنت مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، اليوم الخميس، عن القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعبا المرشحين للحصول على جائزة (الكرة الذهبية) لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وشهدت القائمة تواجد نجمين عربيين فقط، هما المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، والمصري محمد صلاح، جناح أيمن فريق ليفربول الإنجليزي.

وقدم الثنائي أداء مميزا مع نادييهما خلال الموسم المنصرم، حيث توج حكيمي بالثلاثية التاريخية (الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا) مع سان جيرمان، الذي أحرز معه أيضا المركز الثاني ببطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

في المقابل، لعب صلاح دورا أساسيا في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي لأكثر الأندية فوزا بالمسابقة العريقة مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

وتوج صلاح بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، عقب تسجيله 29 هدفا بالبطولة، كما فاز بجائزة أفضل صانع للأهداف في المسابقة، بعدما قدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه.

وتواجد في القائمة أيضا 8 لاعبين خرين من باريس سان جيرمان بخلاف حكيمي هم: عثمان ديمبيلي وجيانلويجي دوناروما وديزاير دو وخفيتشا كفاراتسخيليا ونونو مينديز وجواو نيفيز وفابيان رويز وفيتينيا.

كما تواجد 3 لاعبين من ليفربول بخلاف صلاح هم: الهولندي فيرجيل فان دايك والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والألماني فلوريان فيرتز، الوافد الجديد للفريق الأحمر.

وقام بتمثيل ريال مدريد الإسباني 3 لاعبين هم الإنجليزي جود بيلينجهام والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، مقابل 4 لاعبين من برشلونة، الذي توج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني في الموسم المنصرم، هم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسبانيين بيدري ولامين يامال والبرازيلي رافينيا.

وضمت القائمة أيضا الإنجليزي هاري كين والفرنسي مايكل أوليس (بايرن ميونخ الألماني)، والسويدي فيكتور جيوكيريس والإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال الإنجليزي)، والهولندي دينزل دومفريس والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي)، والنرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)، والإنجليزي كول بالمر (تشيلسي الإنجليزي)، والأسكتلندي سكوت مكتوميناي (نابولي الإيطالي)، والغيني سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند الألماني).

ويبدو ديمبيلي ويامال أبرز المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، عطفا على المستويات الرائعة التي قدمها كل منهما مع فريقيهما، مما ساهم في حصولهما على ثلاثة ألقاب موسم 2024 / 2025.

وضمت اللائحة 30 لاعبا من مختلف الأندية حول العالم، وجاءت الأسماء على النحو التالي:

عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

جود بيلينجهام (ريال مدريد)

ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

دينزل دومفريس (إنتر ميلان)

سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة/آرسنال)

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

هاري كين (بايرن ميونخ)

خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي/باريس سان جيرمان)

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

سكوت ماكتوميناي (نابولي)

كيليان مبابي (ريال مدريد)

نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

بيدري (برشلونة)

كول بالمر (تشيلسي)

مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ)

رافينيا (برشلونة)

ديكلان رايس (آرسنال)

فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

فيرجيل فان دايك (ليفربول)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

محمد صلاح (ليفربول)

فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن/ليفربول)

فيتينيا (باريس سان جيرمان)

لامين يامال (برشلونة)

ومن المنتظر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم 22 سبتمبر المقبل، وفق ما أعلنته مجلة "فرانس فوتبول" المنظمة للحفل.