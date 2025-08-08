كمبيوتر "خارق الذكاء" يتوقع خسارة صلاح بسبب "الفراعنة"

A + A -

توقع كمبيوتر خارق، معتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات خسارة المصري محمد صلاح لاعب ليفربول جائزة الحذاء الذهبي في "البريميليغ، خلال الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" اليريطانية، عن توقعات الحاسوب الخارق خسارة النجم المصري جائزة الحذاء الذهبي الموسم المقبل لصالح النرويجي إيرلنغ هالاند، وذلك بسبب مشاركته مع منتخب "الفراعنة" في كأس أمم أفريقيا بين ديسمبر 2025 ويناير 2026.

وسبق لصلاح أن فاز بجائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي بعدما سجل 29 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقاً على السويدي ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل يونايتد (23 هدفاً)، وإيرلنغ هالاند لاعب مانشستر سيتي (22 هدفاً).

ونشرت الصحيفة البريطانية، الخميس، توقعات الحاسوب الخارق أن نسبة فوز محمد صلاح بالجائزة للمرة الخامسة في مسيرته لا تتجاوز 11% فقط.