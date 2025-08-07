فانكوفر وايتكابس الكندي يضم مولر

A + A -

تعاقد نادي فانكوفر وايتكابس الكندي، الناشط ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، مع توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ الألماني السابق، يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن ينضم مولر، الفائز بكأس العالم مع منتخب ألمانيا عام 2014، إلى وايتكابس حتى نهاية الموسم الحالي في مكان مفتوح ضمن قائمة الفريق.

ولم يتم الكشف عن بنود الصفقة، حيث يتضمن العقد خيارا للاعب بالبقاء حتى عام 2026.

وقال مولر في مقطع فيديو تم نشره على الإنترنت: وايتكابس - لنصنع التاريخ.

وأمضى مولر /35 عاما/، آخر 17 عاما مع بايرن ميونخ بالدوري الألماني، وساهم في فوز الفريق بـ13 لقبا خلال تلك الفترة، علما بأنه سجل 250 هدفا مع الفريق البافاري في جميع المسابقات، لكن عقده لم يتم تجديد بعد نهاية الموسم المنصرم.

يشار إلى أن مولر أحرز 5 أهداف خلال رحلة تتويج منتخب ألمانيا في البرازيل قبل 11 عاما.