أرتيتا يوجه مجموعة من الرسائل إلى جماهير أرسنال

7
AUGUST
2025
أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أن هناك ثقة كبيرة داخل الفريق بقدرتهم على تحقيق أهدافهم خلال الموسم المقبل، ودعا الجماهير إلى مساندة اللاعبين وجعلهم يشعرون بأنهم "لا يقهرون" على ملعب الإمارات.
 
بعد جولة إعداد ما قبل الموسم في سنغافورة وهونغ كونغ، حيث خسر الفريق أمام توتنهام بهدف نظيف، يعود أرسنال لإنجلترا لخوض مباراتين وديتين أمام فياريال وأتلتيك بلباو قبل بدء حملته في الدوري الممتاز بمواجهة مانشستر يونايتد.
 
 
وبعد شراء المهاجم فيكتور غيوكيريس مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (73 مليون دولار) ولاعبي خط الوسط مارتن زوبيمندي وكريستيان نورغارد، والمدافع كريستيان موسكيرا والجناح نوني مادويكي، وحارس المرمى كيبا أريزابالاغا من تشيلسي، يشعر أرتيتا أنه عزز بشكل كبير قلب فريقه ليكون قادرا على الصمود حتى نهاية سباق اللقب.
 
وكتب أرتيتا في كلمته ضمن برنامج المباراة الودية أمام فياريال، مساء يوم الأربعاء: كل هذه التعاقدات الجديدة تضيف الجودة والعمق للفريق، وهو ما سنكون في حاجة إليه طوال الموسم المقبل، نعرف ما هي أهدافنا، وما نريد تحقيقه هذا الموسم- هناك ثقة كبيرة في قدراتنا على تحقيق ذلك.
 
وأردف: كنا قريبين للغاية في المواسم القليلة الماضية والفريق كله سيحدد ما إذا كان بإمكانه تحقيق ذلك أم لا.
 
 
وأكد: ولكن في نفس الوقت يجب أن نتأكد من أننا لن نفقد التركيز على ما يجب علينا فعله يوميا للوصول إلى المستوى الذي نطمح إليه.
 
وأوضح: علينا أن نحدد المتطلبات التي نريدها في إطار هذا الهدف، لأن هذا هو الأمر الأهم – فالمتطلبات الداخلية يجب أن تتجاوز دائما أي متطلبات خارجية. وهذا ما نحاول تحقيقه كل يوم.
 
وبعد أن أنهى الفريق المواسم الثلاثة الماضية في الوصافة، يأمل أرتيتا أن يساعد الجهد الجماعي داخل الملعب وفي المدرجات في مساعدة اللاعبين على تجاوز الخط والوصول إلى الهدف المنشود في مايو المقبل.
 
وقال: يجب أن نفعل ذلك جميعا معا، وأنتم، جماهيرنا، جزء من ذلك أيضا. هذا سبب آخر يجعل المباراتين المقبلتين على أرضنا في غاية الأهمية، دعونا نظهر تلك الطاقة من اللحظة الأولى.
 
وأكد: نريد من جماهيرنا أن تبدأ في التواصل مع لاعبينا على الفور، لنبدأ في بناء الزخم، ولنشعر منذ البداية أننا لا نقهر على ملعبنا، أننا نلعب هنا بشغف وطاقة وترابط مع جماهيرنا، مما يجعلنا نفوز بالمباراة.
العربية
{{article.title}}
