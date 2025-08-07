living cost indicators
قبل الإعلان عن القائمة.. ما فرص فوز صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟

7
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تستعد مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية للكشف عن قائمة المرشحين الـ30 للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم، الخميس، والتي من المتوقع أن تضم النجم المصري محمد صلاح والإسباني لامين يامال والفرنسي عثمان ديمبلي.
 
ويقام حفل توزيع الجوائز في 22 سبتمبر المقبل على مسرح دو شاتليه.
 
ومن المرجح أن تشمل القائمة عدداً من لاعبي سان جيرمان، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم، حيث سيتم منح الجائزة هذا العام بناء على نتائج الموسم المنقضي وليس السنة التقويمية، أي في الفترة من 1 أغسطس 2024 إلى 31 يوليو 2025.
 
ويبرز كذلك اسم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إذ سجل المصري 29 هدفاً، وصنع 18 هدفاً ليساهم في فوز فر يقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن رحلته في دوري الأبطال توقفت عند دور الستة عشر.
 
وتم ترشيح صلاح للقائمة النهائية لنيل الجائزة مرتين من قبل، لكن لم يحالفه الحظ في الفوز بها.
 
 
وكان النجم المصري من بين أبرز المرشحين لنيل الجائزة هذا الموسم، لكن خروج فريقه من دوري الأبطال وإنهاء الموسم بلقب وحيد قلل من فرصه في الفوز بها هذا العام.
 
ويعتبر الثنائي لامين يامال وعثمان ديمبيلي، أبرز المرشحين للفوز بالجائزة لعام 2025، حيث فاز الجناح الفرنسي بجميع الألقاب تقريباً خلال موسم 2024-2025 مع سان جيرمان، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ولم يفشل سوى في التتويج بلقب كأس العالم للأندية، عقب خسارة فريق العاصمة الفرنسية في النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي.
 
وبصفة عامة، أحرز ديمبيلي، لاعب برشلونة السابق، 35 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 53 مباراة لعبها بمختلف المسابقات.
 
من ناحية أخرى، توقفت رحلة اللاعب الإسباني مع برشلونة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، لكنه فاز بالدوري المحلي وكأس الملك.
 
ومع منتخب إسبانيا، وصل يامال لنهائي دوري أمم أوروبا، بعد فوزه على فرنسا بنتيجة 5-4 بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية، والذي شهد تسجيله هدفين، فيما أحرز مع الفريق الكتالوني 18 هدفا وصنع 25 هدفا آخر لزملائه في 55 مباراة بجميع البطولات.
العربية
