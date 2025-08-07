living cost indicators
مقتل "بيليه الكرة الفلسطينية" برصاص الجيش الإسرائيلي

7
AUGUST
2025
أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأربعاء، وفاة لاعب المنتخب الفلسطيني، سليمان العبيد، الملقب "بيليه الكرة الفلسطينية"، إثر "مقتله أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة".
 
وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان: "استشهد اللاعب السابق للمنتخب الوطني، ونجم فريق خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء".
 
ولد العبيد في 24 مارس 1984 بمدينة غزة، وكان متزوجا وأبا لخمسة أطفال.
 
بدأ مشواره الرياضي مع نادي خدمات الشاطئ، ثم انتقل إلى نادي الأمعري في الضفة الغربية، حيث فاز بلقب أول دوري محترفين عام 2010، قبل أن يعود إلى غزة ويلتحق بصفوف نادي غزة الرياضي، حيث توج هدافا للدوري في موسمي 2015-2016 و2016-2017، كما شارك أيضا في 24 مباراة دولية مع المنتخب الفلسطيني، بحسب البيان.
 
وسجل العبيد أكثر من 100 هدف طوال مسيرته الكروية، ليكون بذلك من ألمع نجوم الكرة الفلسطينية، بحسب تعبير البيان ذاته.
 
وأوضح بيان الاتحاد الفلسطيني إن العبيد انضم إلى 662 رياضيا فلسطيني قتلوا منذ السابع من أكتوبر.
Skynews
