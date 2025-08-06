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برشلونة يعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد تير شتيغن

6
AUGUST
2025
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يعتزم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن، على خلفية إصابته في الظهر.

وأكد متحدث باسم برشلونة لوكالة الأنباء الألمانية تقريرا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليومية، الذي أشار إلى أن النادي بصدد اتخاذ هذا الإجراء بعد رفض تير شتيغن السماح للفريق الكتالوني بإرسال تقرير عن الإصابة إلى اللجنة الطبية في الدوري الإسباني.

 

وتعد البيانات الطبية سرية، ما يعني ضرورة موافقة تير شتيغن على نقلها، فيما يدرك برشلونة حقوق اللاعب، ولكنه يرى أيضا أن هناك التزاما على اللاعبين تجاه صاحب العمل.

وأعلن تير شتيغن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتوقع غيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر، فيما يرى برشلونة أنه سيغيب أربعة أشهر، وهو ما يسمح للنادي، وفقا لقواعد رابطة الدوري الإسباني، بإنفاق 80 بالمئة من راتب اللاعب المصاب على ضم لاعب جديد.

ويستعد برشلونة للاعتماد على خوان غارسيا، القادم مؤخرا من إسبانيول، لحراسة عرين الفريق، المتوج في الموسم المنصرم بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس والسوبر).

وعانى برشلونة، الذي يشكو من ضائقة مالية، من صعوبات في تسجيل لاعبين جدد العام الماضي، حيث كان داني أولمو من بينهم.

ومن المقرر أن يتم تخفيض ترتيب الحارس الألماني الدولي تير شتيغن من الخيار الأول إلى الحارس الثالث في ترتيب حراس مرمى برشلونة.

وذكرت تقارير إخبارية أن برشلونة كان على وشك بيع تير شتيغن رغم عقده الممتد حتى عام 2028، وذلك لوقف دفع راتبه المرتفع، وترددت أنباء عن اهتمام العديد من الأندية الكبرى بضمه، لكن يبدو أن إتمام الصفقة مستبعد الآن بسبب الإصابة.

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