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الاتحاد السعودي للكرة يعلن عقوبات انسحاب الهلال من السوبر

6
AUGUST
2025
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، معاقبة فريق الهلال بعد انسحابه من المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025/2026.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا، أفادت فيه بأن الهلال، بعد امتناعه عن المشاركة في المسابقة، ثبتت مخالفته "للمادة (59-3) من لائحة الانضباط والأخلاق، بالانسحاب من بطولة السوبر المحلي".

وبناء على ذلك، قررت اللجنة حرمان الهلال من المشاركة في النسخة المقبلة من السوبر 2026/2027، وتغريمه 500 ألف ريال تؤدى للاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما قررت اللجنة حرمان "الزعيم" من أي مبالغ مالية مخصصة لمسابقة كأس السوبر للموسم الرياضي 2025/2026.

وأوضح البيان أن "القرار قابل للاستئناف وفقا للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق".

يُشار إلى أن كأس السوبر السعودي ستقام في هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل.

وجاء اعتذار الهلال رغم تأهله إلى البطولة بصفته وصيف الدوري السعودي، إذ كانت القرعة قد وضعته في مواجهة القادسية في نصف النهائي، فيما يلتقي الاتحاد مع النصر في الطرف الآخر من الدور ذاته.

وقال الهلال في بيان رسمي إن اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة جاء بعد تقييم شامل لظروف الفريق عقب مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، وما ترتب عليها من ضغط بدني وجدول مضغوط قلّص إجازة اللاعبين السنوية إلى أقل من المدة النظامية المنصوص عليها في لوائح الاحتراف.

وأوضح البيان أن تأخر الإعلان عن موقع إقامة السوبر في هونغ كونغ، وعدم وضوح جدول البطولات المحلية، أسهما في إرباك البرنامج الإعدادي للفريق.

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