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يحمل اسمه وعلم مصر.. محمد صلاح يستعرض حذاءه الجديد

6
AUGUST
2025
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خطف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الأنظار مجددًا بعد استعراضه لحذائه الجديد بتصميم خاص يحمل اسمه وعلم مصر، وذلك عبر منشور شاركه مع متابعيه على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الحذاء، الذي تميّز بألوان جريئة وتفاصيل دقيقة، لاقى تفاعلًا واسعًا من جماهير "الريدز" ومحبي صلاح حول العالم، حيث أثنوا على التصميم واعتبروه رسالة فخر بهوية النجم المصري وارتباطه الدائم بجذوره الوطنية، حتى في تفاصيله الرياضية الدقيقة.

ولم يكن اللافت في الحذاء لونه أو شكله فحسب، بل الرسالة التي حملها، إذ طبع صلاح اسمه باللغة اللاتينية، إلى جانب علم مصر على جانبه الخارجي، ما أضفى عليه بعدًا رمزيًا يعكس اعتزازه بوطنه رغم النجومية العالمية.

هذه اللفتة لاقت صدى خاصًا في الأوساط المصرية، واعتبرها كثيرون تأكيدًا على تواضع صلاح وتمسّكه بهويته الثقافية، خاصة مع انطلاق موسم جديد يأمل فيه عشاقه أن يواصل تألقه المعتاد.

يأتي استعراض الحذاء في وقت يستعد فيه صلاح لقيادة ليفربول في انطلاقة الموسم الكروي، بدءًا من مواجهة كريستال بالاس الأحد المقبل في كأس الدرع الخيرية، ثم افتتاح مشوار "البريميرليغ" بمواجهة بورنموث في 15 أغسطس.

ويعوّل جمهور ليفربول كثيرًا على محمد صلاح، ليس فقط بأهدافه وتمريراته الحاسمة.

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