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دعا لـ"محو غزة".. ناد ألماني يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي

6
AUGUST
2025
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ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي فورتونا دوسلدورف، الناشط في دوري الدرجة الثانية الألماني "بوندسليغا 2"، قرر التراجع عن التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان، بعد موجة غضب جماهيري أثارها محتوى نُشر سابقا على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حرب غزة.

وكان وايزمان، الذي يلعب حاليا في صفوف غرناطة الإسباني، قد خضع للفحص الطبي بالفعل في دوسلدورف، وكان على وشك التوقيع رسميا للنادي. لكن النادي الألماني نشر بيانا مقتضبا على منصة "إكس" يوم الثلاثاء قال فيه: "درسنا صفقة شون وايزمان بعناية، لكننا قررنا في النهاية عدم المضي قدما في التعاقد".

ولم يوضح النادي أسباب القرار، غير أن صحيفة "بيلد" أكدت أن الخطوة جاءت استجابة لاعتراضات جماهيرية حادة عبر الإنترنت، بعد الكشف عن منشورات قديمة لوايزمان تعود إلى ما بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، والتي دعا فيها إلى "محو غزة من الخريطة" وإلقاء "200 طن من القنابل عليها"، بحسب الصحيفة.

كما أُشير إلى أن اللاعب أبدى إعجابه بمنشورات تفيد بأنه "لا يوجد أبرياء في غزة"، وأنه "لا حاجة لتحذيرهم". وقد حذف وايزمان تلك المنشورات لاحقا، مشيرا إلى أنها نُشرت في "لحظة غضب"، وواصفا ما حدث بـ"الخطأ".

 

الجماهير الغاضبة في دوسلدورف أطلقت عريضة إلكترونية اعتبرت أن تصريحات وايزمان "مهينة وتمييزية"، ولا تنسجم مع "قيم النادي ومبادئه"، على حد وصفهم.

 

ووفقا لبيلد، فقد كان من المقرر أن يصدر النادي بيان اعتذار مشترك مع اللاعب بعد توقيع العقد، إلا أن القرار النهائي جاء بإلغاء الصفقة تماما.

 

الجدير بالذكر أن وايزمان، البالغ من العمر 29 عاما والذي يحمل 33 مباراة دولية مع منتخب إسرائيل، سبق أن واجه احتجاجات من جماهير نادي غرناطة أيضا بسبب مواقفه السياسية.

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