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رودريغو يحسم مصيره مع ريال مدريد

5
AUGUST
2025
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كشفت تقارير صحفية، الإثنين، أن لاعب ريال مدريد، البرازيلي رودريغو، اتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبله مع "الميرينغي"، بعد ارتباط اسمه بالرحيل عن "سانتياغو برنابيو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، نقلا عن مصادر خاصة، أن رودريغو قرر الاستمرار مع ريال مدريد.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجناح البرازيلي عازم على البقاء لإقناع المدرب تشابي ألونسو، ومحاولة كسب ثقته لاسترجاع مكانته السابقة ضمن تشكيلة الريال.

وتبين من خلال مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية أن رودريغو كان خارج حسابات ألونسو، فقد شارك كأساسي في مباراة واحدة فقط، بينما لعب كبديل في مباراتين، وجلس في دكة البدلاء في ثلاث مباريات.

من جهتها، لم تنو إدارة ريال مدريد بيع رودريغو، بل تفضل بقاءه مع الفريق، لكنها في ذات الوقت لم تغلق الباب أمام رحيله، في حال حصول النادي على عروض لا تقل قيمتها عن 90 مليون يورو.

 

ورغم اهتمام العديد من الأندية بضم اللاعب البرازيلي، إلا أن إدارة الريال لم تتلق أي عرض رسمي لضم رودريغو.

 

ويمتد عقد الجناح البرازيلي، البالغ من العمر 24 سنة، مع الفريق حتى 30 يونيو 2028.

 

وسيواجه رودريغو منافسة قوية من كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وإبراهيم دياز، وفرانكو ماستانتينو.

 

وعاد ريال مدريد إلى التدريبات، صباح الإثنين، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، ويستهل مبارياته هذا الموسم في الدوري الإسباني بمواجهة أوساسونا يوم الثلاثاء 19 أغسطس.

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