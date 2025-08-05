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رونالدو يسعى لضم نجم مارسيليا إلى النصر السعودي

5
AUGUST
2025
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ذكرت تقارير صحفية، الإثنين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يسعى لتحويل النصر السعودي إلى "فريق بطل"، عبر التعاقد مع نجم أولمبيك مارسيليا ماسون غرينوود.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الإثنين، إن رونالدو حدد هدف النصر السعودي، في التعاقد مع هداف خيتافي السابق ماسون غرينوود.

 

وأدرك رونالدو أنه يجب التحرك لاستعادة المساحة التي فقدها فريقه، عبر التعاقد مع المهاجم الإنجليزي غرينوود، وفقا لـ"ماركا".

 

وحاولت عدة فرق في الدوري السعودي استقطاب غرينوود في الموسم الماضي، لكنه رفض، وفضل الاستمرار في أوروبا.

وقدم غرينوود موسما متميزا مع مارسيليا، إذ سجل 21 هدفا وصنع ستة، وساعد مارسيليا في العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

 

كما أن إنتر ميلان الإيطالي يسعى لضم اللاعب، البالغ من العمر 23 عاما، بعد أدائه المتميز مع خيتافي وأولمبيك مارسيليا.

 

ويواجه النصر منافسة قوية من أندية دوري روشن السعودي، مثل الهلال والاتحاد، التي تسعى بدورها لتعزيز صفوفها بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وكان النصر قد أعلن رسميا ضم المهاجم البرتغالي، جواو فيليكس، قادما من تشيلسي، بعقد يمتد لعامين.

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