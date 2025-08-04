نونيز هدف الهلال السعودي الأول بعد فشل صفقة أوسيمين

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ذكر تقرير إخباري، الأحد، أن نادي الهلال السعودي حدد الأوروغوياني داروين نونيز، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، كأولوية في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت بوابة "ذا أتلتيك" أن الهلال الذي تم إبلاغه بشروط التعاقد مع نونيز من ليفربول في يونيو الماضي، يسعى جاهدا للتعاقد مع المهاجم الدولي الأوروغوياني.

وأوضح التقرير أن نونيز ظهر كهدف رئيسي لدى الهلال وذلك بعد فشل النادي السعودي في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، فيما بدت العروض المقدمة للثنائي، السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، والسلوفيني بينيامين سيسكو، مهاجم لايبزغ الألماني، بعيدة المنال.

ولم يتلق ليفربول أي عرض بعد، لكن الأمور تبدو وأنها تسير في الطريق الصحيح مع الهلال، حيث يستعد نونيز للانضمام إلى فريق المدرب سيموني إنزاغي في حال تطور الصفقة.

وانضم المهاجم البالغ من العمر 26 إلى ليفربول قادما من بنفيكا البرتغالي في يونيو 2022، وذلك في صفقة قياسية بلغت قيمتها 85 مليون جنيه إسترليني.

لكن نونيز سجل سبعة أهداف فقط في كل البطولات الموسم الماضي، وعانى من أجل أن يكون المهاجم الأساسي تحت قيادة الهولندي أرني سلوت.