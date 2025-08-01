living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"أفعى سامة" على أجساد لاعبي برشلونة في كوريا الجنوبية

1
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ارتدى لاعبو نادي برشلونة زياً جديداً يوم الخميس يحمل العلامة التجارية لنجم كرة السلة الأميركية الراحل كوبي براينت، خلال الفوز العريض على سول الكوري الجنوبي 7-3، وهي علاقة نشأت بين الطرفين منذ الثمانينات الميلادية.

ظهر بطل الدوري الإسباني بزيه الجديد الذي يحمل علامة أسطورة الدوري الأميركي للمحترفين كوبي براينت بدلاً من شعار نايكي التقليدي، في لفتة تعكس العلاقة الشخصية والعاطفية التي تربط أسطورة كرة السلة بالنادي الكاتالوني.

التعاون مع علامة كوبي التجارية تأتي ضمن اتفاقية موسعة بين برشلونة ونايكي، إذ وقع الفريق الكتالوني مع الشركة الشهير عقدا لـ14 عاما مقابل مليار و700 مليون يورو في عام 2023، والتعاون مع علامة كوبي من ضمن هذه الشراكة ويستمر حتى موسم 2027-2028. وهذه الشراكة هي الأولى من نوعها من "The Sheath" مع فريق كرة قدم.

الزي الجديد الذي يظهر بألوان ذهبية فاتحة مع اللون البنفسجي والأسود يستمد ذلك من فريق براينت الشهير والذي عرف بالتألق معه، لوس أنجلوس ليكرز.

علامة براينت التي تظهر بدلا من نايكي على صدر برشلونة هي في الأصل غمد السيف إذ استلهم مصممها، الشكل من سيوف محاربي الساموراي القدامى في اليابان، بينما يتميز قماش القميص بملمس يشبه جلد الثعبان لأن لقب كوبي الشهير هو "بلاك مامبا" وهي نوع من الأفاعي السوداء السامة.

وتعود قصة كوبي مع برشلونة إلى عام 1984 إذ قضى سنوات تأسيسه في إيطاليا من سن السادسة إلى الرابعة عشرة من عمره، حيث كان والده جو "جيليبين" براينت يلعب كرة السلة الاحترافية هناك، وخلال تلك الأعوام أصبح محباً لناديي ميلان وبرشلونة.

وبات براينت يتحدث الإيطالية والإسبانية بطلاقة مما عّمق علاقاته الثقافية بإسبانيا وبرشلونة كمدينة وناد.

وبين عامي 2006 و2015، زار فريق برشلونة الأول عدة مرات، سواء في إسبانيا أو خلال جولاته التحضيرية للموسم.

وفي مقابلة مع "إي إس بي إن" عام 2017، روى قصة لقائه الأول بميسي، فعندما قدمه رونالدينيو إلى ليونيل ميسي المراهق، قال له "كوبي أريدك أن تقابل اللاعب الذي سيصبح الأعظم على الإطلاق".

وتجاوز إعجابه الصداقة فقد كان مقربا جدا من لاعب السلة الإسباني الشهير ابن برشلونة باو غاسول وفازوا بلقبين في الدوري الأميركي للمحترفين، 2009 و2010.

وعند وفاة براينت، 41 عاما، وابنته جيانا، 12 عاما، في حادث مأساوي لطائرته المروحية عام 2020 ووفاة 7 آخرين ممن كانوا معه، قدم لاعبو الفريق الكتالوني تعازيهم عبر إقامة دقيقة صمت في التدريبات وتكررت في جميع أندية إسبانيا. بينما احتفل نيمار بإحدى أهدافه مع باريس برفق أصابع يديه لتشكيل الرقم 24، رقم قميص الراحل.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout