"أفعى سامة" على أجساد لاعبي برشلونة في كوريا الجنوبية

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ارتدى لاعبو نادي برشلونة زياً جديداً يوم الخميس يحمل العلامة التجارية لنجم كرة السلة الأميركية الراحل كوبي براينت، خلال الفوز العريض على سول الكوري الجنوبي 7-3، وهي علاقة نشأت بين الطرفين منذ الثمانينات الميلادية.

ظهر بطل الدوري الإسباني بزيه الجديد الذي يحمل علامة أسطورة الدوري الأميركي للمحترفين كوبي براينت بدلاً من شعار نايكي التقليدي، في لفتة تعكس العلاقة الشخصية والعاطفية التي تربط أسطورة كرة السلة بالنادي الكاتالوني.

التعاون مع علامة كوبي التجارية تأتي ضمن اتفاقية موسعة بين برشلونة ونايكي، إذ وقع الفريق الكتالوني مع الشركة الشهير عقدا لـ14 عاما مقابل مليار و700 مليون يورو في عام 2023، والتعاون مع علامة كوبي من ضمن هذه الشراكة ويستمر حتى موسم 2027-2028. وهذه الشراكة هي الأولى من نوعها من "The Sheath" مع فريق كرة قدم.

الزي الجديد الذي يظهر بألوان ذهبية فاتحة مع اللون البنفسجي والأسود يستمد ذلك من فريق براينت الشهير والذي عرف بالتألق معه، لوس أنجلوس ليكرز.

علامة براينت التي تظهر بدلا من نايكي على صدر برشلونة هي في الأصل غمد السيف إذ استلهم مصممها، الشكل من سيوف محاربي الساموراي القدامى في اليابان، بينما يتميز قماش القميص بملمس يشبه جلد الثعبان لأن لقب كوبي الشهير هو "بلاك مامبا" وهي نوع من الأفاعي السوداء السامة.

وتعود قصة كوبي مع برشلونة إلى عام 1984 إذ قضى سنوات تأسيسه في إيطاليا من سن السادسة إلى الرابعة عشرة من عمره، حيث كان والده جو "جيليبين" براينت يلعب كرة السلة الاحترافية هناك، وخلال تلك الأعوام أصبح محباً لناديي ميلان وبرشلونة.

وبات براينت يتحدث الإيطالية والإسبانية بطلاقة مما عّمق علاقاته الثقافية بإسبانيا وبرشلونة كمدينة وناد.

وبين عامي 2006 و2015، زار فريق برشلونة الأول عدة مرات، سواء في إسبانيا أو خلال جولاته التحضيرية للموسم.

وفي مقابلة مع "إي إس بي إن" عام 2017، روى قصة لقائه الأول بميسي، فعندما قدمه رونالدينيو إلى ليونيل ميسي المراهق، قال له "كوبي أريدك أن تقابل اللاعب الذي سيصبح الأعظم على الإطلاق".

وتجاوز إعجابه الصداقة فقد كان مقربا جدا من لاعب السلة الإسباني الشهير ابن برشلونة باو غاسول وفازوا بلقبين في الدوري الأميركي للمحترفين، 2009 و2010.

وعند وفاة براينت، 41 عاما، وابنته جيانا، 12 عاما، في حادث مأساوي لطائرته المروحية عام 2020 ووفاة 7 آخرين ممن كانوا معه، قدم لاعبو الفريق الكتالوني تعازيهم عبر إقامة دقيقة صمت في التدريبات وتكررت في جميع أندية إسبانيا. بينما احتفل نيمار بإحدى أهدافه مع باريس برفق أصابع يديه لتشكيل الرقم 24، رقم قميص الراحل.